Необычное "ДТП" в Киеве: под мостом столкнулись два катера

Полицейские речной полиции ищут очевидцев водно-транспортного происшествия, которое произошло возле Южного моста в столице, сообщает ГУ НП Киева.

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Так, 5 июля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на реке Днепр моторная лодка столкнулась с парусной яхтой и скрылась с места происшествия.

Заявитель, находившийся на борту яхты, сообщил, что в 19:40 моторная лодка "ФИНВАЛЛ-555" черного цвета совершил наезд на яхту неподалеку от раздельного буя. Под сопровождением правоохранителей яхту отбуксирован к берегу.

Полицейские обращаются к гражданам: если кто обладает какой-либо информацию о данном событии, просьба сообщить по спецлинии 102 или по телефону 068-833-72-83.

Сведения об инциденте внесены в Единый учета заявлений и сообщений отдела полиции в речном порту "Киев". Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация.

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Отметим, в 2019 году столичная прокуратура сообщила о подозрении владельцу моторной лодки, которая врезалась в яхту на Днепре, из-за чего погиб человек.

Как сообщили правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял моторной лодкой, на борту которой находились пассажиры. Между мостом Метро и мостом Патона владелец лодки совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась по левому борту, в результате чего произошло столкновение.

Тем временем под Киевом прошло шоу самых дорогих яхт.

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