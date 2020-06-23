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Непогода оставила без света полсотни населенных пунктов в Киевской области

23 июня, 08:32

Наталья Руда Наталья Руда

При этом улучшения погодных условий на вторник не прогнозируют

Непогода, которая обрушилась в последние дни на ряд областей Украины, не обошла и Киевскую область.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за ливня и сильных порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач, вследствие чего по состоянию на утро 23 июня обесточены 52 населенных пункта в Киевской области.

Вместе с тем, синоптики пока что не прогнозируют улучшения погодных условий ни в столице, ни в регионе. Так, днем 23 июня в Киеве ожидается гроза (І уровень опасности, желтый). Во вторник синоптики также прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью 17-19°, днем – 25-27°. Такая же погода ожидается и по всей области.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков провел рабочее совещание из-за ситуации, которая сложилась в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

Последствия непогоды спасатели ликвидируют и в Хмельницкой области. Там сильный ветер ломал деревья, которые в свою очередь рвали линии электросети.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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