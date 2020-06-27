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Нет гарантии, что не рухнет: в ГСЧС рассказали о состоянии дома на Позняках

27 июня, 07:56

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Здание уже укрепили металлическими тросами

Спасатели уже укрепили пострадавшую от взрыва многоэтажку на Позняках. Но даже проделанная работа не дает гарантии того, что здание не рухнет. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты ГСЧС в Киеве Олег Стоволос.

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"Мы провели определенный вид работ. Во время спасательной операции выяснилось, что некоторые конструкции нестабильны, было принято решение поставить металлические распорки с 1 по 4 этажи в квартирах. Двумя металлическими тросами были связаны 7 и 8 этажи по периметру через 4 квартиры, учитывая лестничную клетку. Гарантию (что дом не рухнет. – Ред.), я так думаю, я вам дать не могу, но если будет разрушение – то частичное, дом должен стоять", – сообщил он.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на улице Саломеи Крушельницкой произошел 21 июня. В результате инцидента погибли пять человек. Основной версией трагедии полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

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