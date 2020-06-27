Нет гарантии, что не рухнет: в ГСЧС рассказали о состоянии дома на Позняках

Спасатели уже укрепили пострадавшую от взрыва многоэтажку на Позняках. Но даже проделанная работа не дает гарантии того, что здание не рухнет. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты ГСЧС в Киеве Олег Стоволос.

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"Мы провели определенный вид работ. Во время спасательной операции выяснилось, что некоторые конструкции нестабильны, было принято решение поставить металлические распорки с 1 по 4 этажи в квартирах. Двумя металлическими тросами были связаны 7 и 8 этажи по периметру через 4 квартиры, учитывая лестничную клетку. Гарантию (что дом не рухнет. – Ред.), я так думаю, я вам дать не могу, но если будет разрушение – то частичное, дом должен стоять", – сообщил он.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на улице Саломеи Крушельницкой произошел 21 июня. В результате инцидента погибли пять человек. Основной версией трагедии полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

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