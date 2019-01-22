Невероятный трюк: киевлян удивил автомобиль возле метро "Сырец"

Машина залетела в труднодоступное место, горожане фотографируют произошедшее

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Невероятный трюк: киевлян удивил автомобиль возле метро "Сырец" //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/73c/8da/5c473c8da141b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/73c/8da/5c473c8da141b.jpg 2019-01-22T17:54:00+02:00 Происшествия Машина залетела в труднодоступное место, горожане фотографируют произошедшее

Уже неделю жители Киева удивляются необычному ДТП, которое произошло недалеко от станции метро "Сырец". Там автомобиль залетел в труднодоступное место возле моста.

Хозяина машины нет, и никто не знает деталей аварии, в результате которой автомобиль попал в столь затруднительное положение. Специалисты отмечают, что так припарковать авто сможет даже не каждый водитель-профессионал. А эту разбитую машину спереди зажимает поручень, а сбоку подпирает столб.

Прохожие останавливаются, чтобы сфотографировать машину и удивляются, как водителю удалось сюда залететь. Они предполагают, что виной такой аварии стала не только высокая скорость, на которой ехала машина. Возможно, водитель ехал против движения или его развернуло на скользкой дороге.

Как утверждают правоохранители, полицию никто не вызывал. Они заметили авто во время патрулирования и водителя на месте не было. Сообщений о пострадавших пассажирах тоже не поступало. Согласно наклейке на автомобиле, более полугода назад машина еще была в Польше и проходила там техническое обслуживание. Полицейские уже подали запрос в таможенную службу, чтобы установить лицо, которое перевезло машину в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Согласно статистики, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Однако за последнюю неделю число аварий в Киеве начало расти. За семь дней общее количество ДТП выросло более чем на 40%.

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