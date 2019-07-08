Ночная стрельба на Троещине: в полиции рассказали новые подробности

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Информатор.

Ночью в одном из кафе на Троещине произошла стрельба. По данным полиции, мужчина-иностранец намеревался зайти в заведение по улице Теодора Драйзера, но был остановлен охраной. После этого злоумышленник достал оружие и открыл стрельбу.

"Два человека получили огнестрельные ранения. Это охранник заведения и женщина-бармен. Охранник получил огнестрельное ранение в левую ягодицу, а барменом оказалась женщина 1947 года рождения, пуля попала в поясницу. Скорей всего, бабушка случайно попала под пулю. Пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что криминалисты изъяли с места две гильзы, а всего злоумышленник произвел три выстрела. Стрелку удалось скрыться с места преступления, сейчас активно ведется его поиск и выясняются причины конфликта.

"Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" с использованием огнестрельного оружия, за что предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в пятницу у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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