Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Ночная стрельба на Троещине: в полиции рассказали новые подробности

8 июля, 18:59

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Информатор
Фото: Информатор.

Ночью в одном из кафе на Троещине произошла стрельба. По данным полиции, мужчина-иностранец намеревался зайти в заведение по улице Теодора Драйзера, но был остановлен охраной. После этого злоумышленник достал оружие и открыл стрельбу.

"Два человека получили огнестрельные ранения. Это охранник заведения и женщина-бармен. Охранник получил огнестрельное ранение в левую ягодицу, а барменом оказалась женщина 1947 года рождения, пуля попала в поясницу. Скорей всего, бабушка случайно попала под пулю. Пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что криминалисты изъяли с места две гильзы, а всего злоумышленник произвел три выстрела. Стрелку удалось скрыться с места преступления, сейчас активно ведется его поиск и выясняются причины конфликта.

"Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" с использованием огнестрельного оружия, за что предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в пятницу у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, полиция, стрельба, троещина, хулиганство, подробности

Вы сейчас просматриваете новость " Ночная стрельба на Троещине: в полиции рассказали новые подробности". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве иностранец устроил стрельбу в ресторане: ранена барменша

Сегодня, 12:12

Стрелку удалось скрыться с места инцидента

В Ровно полицейскому сломали нос, когда он документировал нарушение

Вчера, 13:39

Расследование инцидента со стрельбой закончилось для копа серьезным повреждением

Застолье в Киеве закончилось стрельбой, есть раненый – СМИ

Вчера, 10:04

Конфликт начался в квартире и продолжился во дворе жилого дома

В Херсоне детская ссора переросла во взрослые разборки со стрельбой

5 июля, 19:52

Один из родителей арестован на два месяца

Есть большая проблема: Штаб ООС сообщил плохие новости

Известная украинская певица попала в жуткое ДТП (фото)

Как понять, что в организме не хватает магния

Как перестать потеть

Самолет с украинцами рухнул под Полтавой: подробности трагедии

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

Преемница Меркель рассказала о её здоровье

Отчим забил кулаками до смерти свою 3-летнюю падчерицу

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

7 фактов об ускорении метаболизма

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Взрывы прогремели в Москве, ТРЦ окутан черным дымом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь