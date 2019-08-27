Ночной теракт в центре Киева: появились подробности обстрела из гранатомета

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В ночь с воскресенья на по­недельник в столице неизвестные выстрелили из гранатомета в здание компании "Мостобуд" на улице Паньковской, 5. Версии в полиции пока не озвучивают, а представители компании заявили о мести.

Стреляли 26 августа около 1:00. Местные жители говорят, что звук взрыва был таким громким, что его было слышно в радиусе нескольких километров от места ЧП. Целью злоумышленников стал кабинет на четвертом этаже здания, но стекла повылетали и на двух соседних этажах.

Стреляный тубус был обнаружен через дорогу от здания. Его, а также осколки боеприпаса, отправили на экспертизу. Люди, к счастью, не пострадали. Правоохранители делают поквартирный обход домов, ищут очевидцев и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников. Открыто уголовное производство по статье "теракт".

Горожане предполагают, что убивать никого не хотели, а только запугать: стреляли в ночное время, в выходной, когда офис пустовал. Свои подозрения озвучил глава Набсовета строительной компании, бизнесмен и президент Федерации бокса Владимир Продивус.

"Я не скрывал и не скрываю, что поддерживал и поддерживаю политику нынешнего главы государства и его команды. Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета — это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е. Но лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот с такой попытки со мной о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды", — отметил бизнесмен.

Также смотрите подробности с места ЧП в сюжете:

Это не первое подобное ЧП в столице, квалифицированное как теракт. В июле неизвестные выстрелили из гранатомета в стену здания телеканала на улице Дегтяревской. В прошлом году также было несколько аналогичных ночных обстрелов: пострадало помещение ресторана на ул. Владимирской и здание "Киевгорстроя" на ул. Омеляновича-Павленко.

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

В конце 2018 года правоохра­нители отчитались о задержании банды, члены которой получали задания от заказчиков и запугивали их бизнес-конкурентов в Киеве и Киевской области. Их подозревали в том числе в продаже гранатометов и в стрельбе по зданию "Киевгорстроя", следствие по этому делу продолжается.

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