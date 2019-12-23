Ночные дровосеки: в Киеве разгорелся скандал с вырубкой деревьев на Теремках (фото)

Фото: Михаил Глушаница

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На столичных Теремках разгорелся новый скандал из-за массовой вырубки леса вдоль Одесской трассы. По информации активистов, деревья тут вырубаются ради прокладки коммуникаций к очередному жилищному комплексу. Местные активисты и жители Теремков пытаются собственными силами остановить рубщиков, которые приезжают пилить деревья по ночам. Здесь хотят протянуть трубопровод и сделать дорогу, за счет деревьев, которые растут в Национальном парке "Голосеевский" и урочище Теремки.

Фото: Михаил Погребиский

"Судя по планам рубщиков, под топор пойдет около сотни деревьев. Это здоровые растения – дубы, не аварийные и не сухостойные. Помимо этого, хотят спилить целую просеку. Местные жители выступают против такого варварского метода и организовывают круглосуточную охрану территории, чтобы помещать рубщикам", – рассказал нам местный житель Олег Васильчук.

Ситуацией вокруг вырубки деревьев озаботились и в Голосеевской РГА. Там говорят, что вырубка продолжается уже больше двух недель.

"Мы занимаемся этой проблемой уже вторую неделю. На место уже неоднократно выезжала районная комиссия. И ни разу мы не застали рубщиков на месте. Также не увенчался результатом вызов на место полиции. Это территория института зоологии имени Шмальгаузена, которая входит в состав Национального парка "Голосеевский". После обнаружения первого факта вырубки мы написали запрос балансодержателю, чтобы нам предоставили документы на выполнение данных работ, но до сих пор ответа нет. Вот, например, сегодня наши представители выезжали на место – срубленные деревья есть, а рубщиков – нет. Никаких документов о проведении работ в Голосеевскую ГРА не поступало. Срубленных деревьев мы не считали, их несколько десятков, также много кронированных. Наверное, рубщики занимаются вырубкой в выходные дни или по ночам", – пояснили нам Голосеевской РГА.

Фото: Михаил Погребиский

Там уточняют, что пытаются зафиксировать неуловимых дровосеков и только тогда можно будет привлечь их к ответственности.

"В этом должен быть заинтересован балансодержатель данной территории, а это – институт зоологии имени Шмальгаузена и сотрудники Национального парка "Голосеевский". Рядом находятся их производственные базы, и они могут оперативно вызвать на место полицию, только заслышав шум бензопилы, а также вызвать на место представителей районной администрации", – добавляют в Голосеевской РГА.

Напомним, что ранее в столице уже был скандал из-за вырубки деревьев ради строительства метро на Виноградарь в заповедном парке "Сырецкий Гай" и уничтожения ручья под названием Брод. Кроме того, также началась и вырубка деревьев на улице Межевой.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья. Первомайское лесничество, которое находится в пяти километрах от Киева, подчиняется Киевской лесной научно-исследовательской станции и промышленная рубка деревьев здесь запрещена, разрешена только санитарная, когда вырезают поврежденные растения. При этом после того, как дерево уже срублено, невозможно выяснить, было ли оно больным.

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