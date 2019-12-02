Новая стрельба и драка в центре Киева: в ресторане избит мужчина (видео)

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В центре Киева второй день гремит стрельба. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в ресторане, в результате которого молодой мужчина получил телесные повреждения, ему на месте была оказана медицинскую помощь. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, в понедельник, 2 декабря, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.

Как стало известно правоохранителям, между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке:

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"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении полиции.

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Как сообщается в сети, инцидент произошел на улице Антоновича, 88, где располагается ресторан "Баку".

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

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