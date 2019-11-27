Новое коммунальное ЧП в Киеве: возле метро из-под земли "забил источник"

В Киеве произошло очередное коммунальное ЧП. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на Левоборожке произошел прорыв трубы недалеко от станции метро, вода стекает на проезжую часть.

"Неподалеку со станцией метро "Левобережная" открыли новый фонтан. Все желающие могут посмотреть, пока это бесплатно", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео.

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Новости "Сегодня" писали, что на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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