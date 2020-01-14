Новый бассейн с кипятком: в Киеве произошел еще один прорыв трубы

Фото: Типичный Киев/Facebook

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Сегодня, 14 января, в Киеве произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. Теплотрассу прорвало на улице Нижнеключевой в Соломенском районе столицы. ЧП произошло сегодня утром на территории жилищного комплекса "Кампус".

"Произошел прорыв трубы теплотрассы на проезжей части. Сотрудники аварийных служб откачали воду, идут восстановительные и ремонтные работы. По масштабам прорыв не такой большой, как на улице Антоновича, 176. Здание при этом и люди не пострадали", – рассказали в КП "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что в Киеве на улице Антоновича 13 января произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza. В результате ЧП пострадали девять человек, семь из них находятся в больнице.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а утром в среду передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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