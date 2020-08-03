НСЖУ: Прикрываться подставными журналистами – это не спецоперация

По словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали удостоверения известного национального СМИ

Прикрываться журналистами во время спецоперации по обезвреживанию террориста, как это произошло во время задержания "киевского террориста" – это создание невероятного риска для работников СМИ на будущее.

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Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

"Задача правоохранительных органов – нейтрализовать опасность, предотвратить теракт. Для этого у спецслужб глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов – это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации", – говорится в сообщении.

По словам Томиленко, а то, что вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов к "киевского террориста" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ, – это не спецоперация.

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"А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ", – добавил глава организации.

Он отметил, что так же неприемлемо то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали бейджики (удостоверение) известного национального СМИ.

"Фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий", – отметил Томиленко.

Напомним, что 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина зашел в здание и под угрозой взорвать бомбу приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив только руководителя банковского отделения.

"Киевским террористом" оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал пустить к нему журналистов, чтобы выйти в прямой эфир одного из телеканалов. Когда его требование выполнили, спецназ обезвредил и задержалКаримова.

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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