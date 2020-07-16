Обещают вознаграждение: под Киевом ищут организатора и участника банды угонщиков (фото)

Полиция Киевской области просит помощи в розыске организатора и одного из участников банды, которая угоняла дорогие иномарки. Машины угонщики похищали в разных регионах Украины. "Автопарк" злоумышленников насчитывал автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие, рассказали в полиции Киевской области.

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Нескольких фигурантов правоохранители задержали в конце 2019 года. Однако организатор и один из его подельников – до сих пор не пойманы. Их объявили во всеукраинский государственный розыск.

Так, организатор преступной группировки – Павленко Дмитрий Николаевич, 37-летний житель города Васильков. Бывший работник милиции, проходил службу в подразделении "Кобра". Ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Также разыскивается 51-летний Рагулин Андрей Михайлович, житель Василькова. Именно этот человек обеспечивал гаражными помещениями для изменения номеров агрегатов, налаживал каналы сбыта похищенного транспорта.

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Полиция обращается к гражданам: если Вам известно местонахождение разыскиваемых воров – сообщите правоохранителям любую информацию, которая может помочь задержать фигурантов, по спецлинии 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется!

Сейчас задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и досудебное расследование подходит к концу.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве машины воруют чаще, чем в других городах, – до 20 автомобилей в день. И в основном по праздничным дням. Как защитить свой автомобиль, новости "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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