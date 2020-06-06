В Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома

В Киевской области правоохранители искали 10-летнего мальчика, который сбежал ночью из дома. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

К работникам полиции жительница села Королевка Макаровского района обратилась в 1:20, она рассказала, что ее 10-летний сын пропал несколько часов назад, но самостоятельно она найти его не смогла. На поиски ребенка был поднят по тревоге личный состав Макаровского отделения полиции.

"Установлено, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые. Тщательные ночные поиски продолжались почти 3:00. Полицейские провели подворный обход и нашли мальчика – он все это время он бродил по улицам поселка", – говорится в сообщении.

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После этого мальчика вернули домой и провели с ним профилактическую беседу.

Отметим, недавно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей.

Также в Одессе прохожие заметили в Суворовском районе маленького ребенка, который был на улице один. Люди вызвали патрульных, и малыш рассказал им, что вышел из дома, чтобы купить цветы маме, и не смог найти дорогу обратно.

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Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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