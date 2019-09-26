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Обокрал церковь на угнанном мотороллере: под Киевом раскрыли дерзкое преступление

26 сентября, 18:09

Подозреваемого уже задержали и взяли под стражу

На днях в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в пгт Рокитное, у подъезда дома, где она проживает, похитили мотороллер, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Местная криминальная полиция установила личность и местонахождение злоумышленника. В совершенные правонарушения подозревается 33-летний житель Кировоградской области.

В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что задержанный также совершил кражу из церкви. Мужчина ночью проходил мимо помещения храма, когда увидел приоткрытое окно. Он проник внутрь здания и похитил оттуда имущество. С украденным вор дальше пошел по городу, пока не заметил у одного из домов мотороллер, на котором и уехал с места происшествия.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) по и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в Киеве вандалы вырвали из асфальта и украли сигнального школьника у перехода в микрорайоне Сырец. Фигура человечка простояла там только сутки.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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полиция украли церкви уголовное производство

Источник: Сегодня

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