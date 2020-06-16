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Обокрал умершего волонтера: в Киеве сообщили о подозрении работнику больницы

16 июня, 21:20

Руслан Ровик Руслан Ровик

Личность подозреваемого установили в ходе расследования

В Киеве дворнику столичной больницы сообщили о подозрении в краже вещей умершего волонтера Виталия Панича.

Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность к преступлению дворника этой больницы.

Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг и, увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть.

Мужчине инкриминируют обвинения по статье "кража", и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Телефон умершего волонтера изъят.

Стоит напомнить, что родственники Панича заявляли о пропаже не только мобильного телефона – по их словам, исчезли также деньги и документы мужчины.

"Вместо быстрого получения вещей/документов нас ждало страшное испытание. Документы (паспорт, код, пенсионное), телефон (в котором какой-то выродок шарился уже ПОСЛЕ смерти Виталия Панича), вещи, 5000 гривен не найдены", - заявляла волонтер Анна Майборода.

Ранее мы сообщали, что перед смертью Панич боролся с рядом заболеваний – пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью – два года назад ему удалили одну почку. Кроме того, он находился в реанимации и дышал с помощью кислородной маски. При этом врачи отмечали, что коронавируса у мужчины не было – ПЦР-тест дал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что во время аварии в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет – ее машина на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. Вместе с ней в машине находился ее муж – он пострадал, но выжил.

Также мы писали о массовом убийстве волонтеров и ветеранов в Житомирской области: приехавших на отдых семерых мужчин застрелил их знакомый. Пережить бойню удалось лишь одному ее участнику.

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Киев кража умер прокуратура полиция волонтер подозрение

Источник: Сегодня

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