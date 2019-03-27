Обрушение бетонных плит в Киеве: одна из пострадавших умерла
Чрезвычайное происшествие произошло в здании СТО, рассчитанного на четыре въезда
Одна из женщин, которая пострадала при обрушении бетонных плит перекрытия на улице Новоконстантиновской, 2 в Киеве, умерла по дороге в больницу. Об этом "Сегодня" сообщил начальник управление по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.
"Чрезвычайное происшествие произошло в здании СТО, рассчитанного на четыре въезда. Там проводили наращивание конструкций помещения. И сверху перекрыли старыми бетонными плитами перекрытия. Несколько этих плит обрушились вниз. В результате обрушения две женщины получили тяжелые травмы и срочно были госпитализированы в больницу. Одна из женщин по дороге в медицинское заведение умерла", – рассказал "Сегодня" Роман Ткачук.
Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять законность проведения работ и соблюдения техники безопасности.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.
Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.
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