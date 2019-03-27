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Обрушение бетонных плит в Киеве: одна из пострадавших умерла

Сегодня, 13:13

Чрезвычайное происшествие произошло в здании СТО, рассчитанного на четыре въезда

Фото: Информатор
Обрушение бетонных плит в Киеве: одна из пострадавших умерла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5a/ab8/5c9b5aab8f1b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5a/ab8/5c9b5aab8f1b3.jpg Происшествия Чрезвычайное происшествие произошло в здании СТО, рассчитанного на четыре въезда

Одна из женщин, которая пострадала при обрушении бетонных плит перекрытия на улице Новоконстантиновской, 2 в Киеве, умерла по дороге в больницу. Об этом "Сегодня" сообщил начальник управление по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

"Чрезвычайное происшествие произошло в здании СТО, рассчитанного на четыре въезда. Там проводили наращивание конструкций помещения. И сверху перекрыли старыми бетонными плитами перекрытия. Несколько этих плит обрушились вниз. В результате обрушения две женщины получили тяжелые травмы и срочно были госпитализированы в больницу. Одна из женщин по дороге в медицинское заведение умерла", – рассказал "Сегодня" Роман Ткачук.

Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять законность проведения работ и соблюдения техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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Тег Киев, подол, обрушение, плита, Новоконстантиновская

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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