Обстрел здания телеканала в Киеве: появилась реакция СБУ
Служба безопасности приняла участие в расследовании инцидента
После инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112 Украина" следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье "теракт" и будут его расследовать совместно с другими правоохранительными органами.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, досудебное расследование будут вести следователи спецслужбы вместе "с полицией и другими правоохранительными органами".
"По факту совершения выстрела в здание телеканала "112 Украина" открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Прокуратурой определено, что досудебное расследование будут вести следователи СБУ", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Национальном союзе журналистов инцидент с обстрелом здания телеканала назвали элементом войны против Украины и напомнили о предыдущих фактах нападения на СМИ и их сотрудников, которые остались безнаказанными и спровоцировали новые атаки.
"Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа – это война против Украины. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования брутальной атаки на офис национального телеканала 112", – говорилось в заявлении.
Ранее в столице конфликт во время застолья закончился в стрельбой. В результате пострадал парень, он получил ранение ноги.
Кроме того, в Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку. Снаряд разорвался в нескольких метрах от подъезда. По информации местных жителей, выстрел был произведен с улицы Драгоманова, через озеро Солнечное, а взрыв прозвучал возле дома №7 на улице Ревуцкого.
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