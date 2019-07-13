Обстрел здания телеканала в Киеве: появилась реакция СБУ

Служба безопасности приняла участие в расследовании инцидента

Фото: СБУ

После инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112 Украина" следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье "теракт" и будут его расследовать совместно с другими правоохранительными органами.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, досудебное расследование будут вести следователи спецслужбы вместе "с полицией и другими правоохранительными органами".

"По факту совершения выстрела в здание телеканала "112 Украина" открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Прокуратурой определено, что досудебное расследование будут вести следователи СБУ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Национальном союзе журналистов инцидент с обстрелом здания телеканала назвали элементом войны против Украины и напомнили о предыдущих фактах нападения на СМИ и их сотрудников, которые остались безнаказанными и спровоцировали новые атаки.

"Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа – это война против Украины. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования брутальной атаки на офис национального телеканала 112", – говорилось в заявлении.

Ранее в столице конфликт во время застолья закончился в стрельбой. В результате пострадал парень, он получил ранение ноги.

Кроме того, в Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку. Снаряд разорвался в нескольких метрах от подъезда. По информации местных жителей, выстрел был произведен с улицы Драгоманова, через озеро Солнечное, а взрыв прозвучал возле дома №7 на улице Ревуцкого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обстрел здания телеканала в Киеве: появилась реакция СБУ". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"