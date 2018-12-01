Обвал крыши спортзала под Киевом: Гройсман сделал гневное заявление

Сегодня, 18:12

Премьер-министр дал неделю на проведение расследования

Владимир Гройсман. Фото: facebook.comvolodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: facebook.comvolodymyrgroysman

На строительство спорткомплекса в городе Вишневое под Киевом, в которой из-за снегопада рухнула крыша, в прошлом году выделили 17 миллионов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы № 4 в Вишневом, Киевской обл. На строительство в прошлом году потратили более 17 млн грн бюджетных средств", – сообщил он.

Гройсман дал неделю на расследование и подчеркнул, что всех виновных надо привлечь к ответственности.

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Напомним, в субботу, 1 декабря, около 11:20 в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.

Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала рухнула из-за снегопада.

Ранее в Черкасской области обрушилась крыша пятиэтажки вместе с техэтажом. Чудом обошлось без пострадавших.
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