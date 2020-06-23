"Обычная посылка" в Россию: СБУ перехватила груз кокаина (фото)

Киевлянин организовал наркобизнес в сговоре с московскими друзьями

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию: украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов вещества, содержащего кокаин.

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Как сообщили на официальной странице СБУ, по данным досудебного следствия, организовал нелегальный "бизнес" житель Киева.

"Для конспирации наркоделец планировал передать кокаин обычной посылкой через водителя пассажирского микроавтобуса. Отправление задержали на таможенном посту "Бачевск", согласно экспресс-тестам, в посылке содержится кокаин", - заявили в спецслужбе.

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Позже в Киеве был задержан организатор наркобизнеса – у него изъяли средства связи и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности.

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Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские устроили настоящую "охоту" на наркодельцов: был задействован весь оперативный состав, и за два дня копы задокументировали 51 факт незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 фактов сбыта.

Видео: mvs.gov.ua

Ранее мы сообщали о том, как и откуда в нашу страну попадают наркотики.

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