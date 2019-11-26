Обыски у замначальника Киевской таможни: НАБУ провело массовые задержания

Фото: Сергей Тупальский/Facebook

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели во вторник, 26 ноября, обыски у заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского и еще ряда работников таможни.

Как сообщил на своей странице в Facebook Тупальский, по совету своего адвоката, он не может раскрыть подробности дела, по которому проходят следственные действия, но они связаны с делом двухлетней давности.

"Законность наших действий за это время была доказана неоднократно. В т.ч. даже решением Кабмина №344. Что именно надеются найти следователи через два года – вопрос тоже риторический. Понятно, что за это время можно было бы уничтожите все доказательства, если бы даже было, что уничтожать. То, что происходит, это – не случайное стечение обстоятельств и не ошибка. Это переход "реформы" таможни на следующий уровень", - написал он.

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При этом в пресс-службе НАБУ уточнили, что детективы агентства под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

"Предварительно действия задержанных, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления", – подытожили в НАБУ, добавив, что на данный момент это вся информация, которую они могут раскрыть из-за тайны следствия.

Вместе с тем, издание "Украинская правда" сообщает, что обыски связаны с делом одесского бизнесмена Вадима Альперина, который предлагал сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины 800 тыс. долл. взятки. Экс-генпрокурор Юрий Луценко называл Альперина "известным одесским контрабандистом", в незаконной схеме которого были задействованы также работники судебной системы и Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, ранее в этом месяце мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал в студии программы "Сегодня" на телеканале "Украина" производства, открытые против него в НАБУ.

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