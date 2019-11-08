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Обыски в центре Киева: СБУ подозревает чиновников КГГА в хищениях

8 ноября, 15:17

Спецслужба проводит обыски в офисе адвокатского объединения в БЦ "Парус"

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины подозревает чиновников Киевской городской государственной администрации в злоупотреблениях при строительстве Большой Окружной дороги в столице. В связи с этим в одном из столичных бизнес-центров проходят в пятницу, 8 ноября, обыски. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство. Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте", – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Как уточняет "Интерфакс-Украина", обыски проводятся в БЦ "Парус" в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".

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Ранее правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Также в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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Киев СБУ КГГА обыски

Источник: Сегодня

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