"Ocean Plaza челендж": в Киеве рвануло трубу на Виноградаре

Фото: "Виноградарь"/Facebook

После масштабного прорыва трубы с кипятком на улице Антоновича в столице в среду, 15 января, произошло еще одно коммунальное ЧП. На этот раз прорыв трубы в горячей водой зафиксировали на Виноградаре.

Как пишут пользователи паблика "Виноградарь" в Facebook, инцидент произошел на проспекте Правды, 68Б. Улицу затянуло паром. В комментариях пользователи пишут, что на этом месте регулярно происходят аварии еще с 1982 года.

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Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

При этом за минувшие двое суток в столице произошло еще несколько подобных ЧП. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус". Вместе с тем, жители столицы активно постят в социальных сетях фото и видео труб в аварийном состоянии.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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