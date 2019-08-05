Один из столичных прудов превратился в рыбное кладбище: появилось новое видео

Киевляне опубликовали в социальных сетях новое видео экологической катастрофы на одном из столичных озер. В частности, в пруду возле школы №317 на улице Булгакова зафиксирован массовый мор рыбы, сейчас из-за устойчивого неприятного запаха находиться у водоема долго невозможно.
Шокирующие кадры обнародованы в паблике "Борщаговка" в Facebook.
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Напомним, что также и в Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка произошло ЧП - вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества. По данным управления, произошедшим занимается и полиция.
Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.
При этом не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.
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