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Один из столичных прудов превратился в рыбное кладбище: появилось новое видео

Сегодня, 10:37

Жители Борщаговки опубликовали еще одно видео с погибшими обитателями водоема

Архивное фото "Сегодня"

Архивное фото "Сегодня"

Один из столичных прудов превратился в рыбное кладбище: появилось новое видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B Происшествия Жители Борщаговки опубликовали еще одно видео с погибшими обитателями водоема

Киевляне опубликовали в социальных сетях новое видео экологической катастрофы на одном из столичных озер. В частности, в пруду возле школы №317 на улице Булгакова зафиксирован массовый мор рыбы, сейчас из-за устойчивого неприятного запаха находиться у водоема долго невозможно.

Шокирующие кадры обнародованы в паблике "Борщаговка" в Facebook.

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Об инциденте на озере в Святошинском районе смотрите также в сюжете: 

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Напомним, что также и в Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка произошло ЧП - вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества. По данным управления, произошедшим занимается и полиция. 

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

При этом не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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Киев озеро экологическая катастрофа мор рыбы

Источник: Сегодня

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