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Одиозную Нелю Штепу довели до паники в киевском магазине (видео)

30 января, 10:48

Посетители поинтересовались, почему Штепа находится в Киеве, а не на оккупированной территории

Экс-мэра Славянска (Донецкая область) Нелю Штепу, которую обвиняют в сепаратизме, заметили в столичном магазине, когда она покупала продукты. Соответствующее видео опубликовали пользователи социальных сетей.

Так, на ролике запечатлено, как посетительница магазина подходит к одиозной Штепе и спрашивает ее, почему бывшая глава Славянска находится в Киеве, а не, например, в Донецке из-за своей симпатии к "русскому миру". Сам разговор происходит на кассе, где Штепа ждет очереди расплатиться за покупки. Экс-мэр нехотя отвечает на вопросы женщины и в итоге в панике уходит из магазина.

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Как известно, Штепа была арестована 13 июля 2014 года – ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение.

На суде Штепа объясняла, что призвала российского президента Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны "под дулом автомата".

В прошлом году Европейский суд по правам человека признал нарушения Украины в расследовании по делу Штепы.

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Киев магазин неля штепа

Источник: Сегодня

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