Офицер Нацгвардии сбил детей и врезался в столб: дело расследует ГБР

Фото: dbr.gov.ua

За расследование ДТП с участием начальника одного из отделов Национальной Гвардии Украины в Бориспольском районе Киевской области взялись следователи Государственного бюро расследований.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, военнослужащий был за рулем своего автомобиля. Он не справился с управлением и сбил двух детей. После наезда легковушка влетела в бетонный столб и перевернулась. Потом электроопора упала на авто.

В результате ДТП пострадали четыре человека: двое детей и двое пассажиров авто. Они получили тяжелые и средней тяжести повреждения и госпитализированы в Бориспольскую районную больницу.

Сейчас правоохранители проверяют, находился ли военнослужащий за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас допрашиваются участники ДТП, свидетели и очевидцы происшествия. Если вину офицера докажут, ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ДТП произошло 9 декабря возле села Старое Бориспольского района. Daewoo сбил девятилетнего мальчика и 14-летнюю девочку, которые переходили дорогу.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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