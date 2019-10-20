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Ограбил женщину на Гидропарке: в Киеве задержали вора-рецидивиста

20 октября, 15:46

Преступник оказался 27-летним жителем Закарпатья

Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве полицейские задержали мужчину, который ограбил женщину на столичном Гидропарке.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина средь бела дня вырвал из рук женщины сумку и убежал. На место сразу же выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

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"Получив ориентировку, патрульные начали поиски злоумышленника. Впоследствии увидели незнакомца, который подходил под предоставленное описание. Во время поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили и изъяли деньги, а сумку, которую он успел избавиться, нашли неподалеку", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Задержанный оказался 27-летним жителем Закарпатской области. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Киеве наряд полиции охраны задержал мужчину за разбойное нападение на женщину возле станции метро "Шулявская".

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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Киев рецидивист грабитель задержание мужчина гидропарк

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