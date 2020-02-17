Ограбление MARUV в Киеве: певице вернули украденные вещи (видео)

Из машины артистки ранее украли сумку с ценностями и документами

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Певице MARUV (Анне Корсун), автомобиль которой ограбили 11 января в столицена улице Богдана Хмельницкого, вернули часть украденных вещей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Напомним, что подозреваемого в краже, которым оказался иностранец 1979 года рождения, задержали через несколько дней после инцидента. На данный момент он находится под стражей с возможностью залога в 600 тысяч гривен и ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточнили в полиции, в понедельник, 17 февраля, артистке вернули часть похищенных вещей, а другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

При этом полиция также показала видео, как певица забирает из Шевченковского отделения полиции вещи.

Напомним, в июле после выступления на концерте Europa Plus LIVE в Москве с певицей MARUV также произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.

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