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Ограбление на Соломенке: суд отправил налетчика за решетку на три года

17 мая, 15:07

Ксения Капустинская

Преступник напал на свою жертву в подъезде жилого дома

Соломенский районный суд Киева назначил наказание молодому человеку за разбойное нападение, которое тот совершил в ноябре 2019 года. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Злоумышленник напал на киевлянина в подъезде дома, применил слезоточивый газ и отобрал у него 15 тысяч гривен. За содеянное он три года проведет за решеткой", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что преступление произошло в Соломенском районе столицы. В полицию обратился 22-летний местный житель и сообщил, что на улице Гарматной на него напал неизвестный мужчина. Пострадавший рассказал, что незнакомец брызнул ему в лицо из газового баллончика, избил и отобрал деньги.

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Правонарушителем оказался ранее судимый за кражи и грабежи 23-летний житель Днепропетровской области. В течение недели после совершения преступления он скрывался в Днепропетровской области, где его и задержали. Максимальным наказанием за его преступление, классифицированное как "разбойное нападение", могли стать семь лет лишения свободы.

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

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Источник: Сегодня

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