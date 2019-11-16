Ограбление за 50 секунд: под Киевом из магазина вынесли меха на 130 тысяч гривен

В Киевской области злоумышленники ограбили магазин мехов и вынесли из него 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен. При этом на то, чтобы провернуть "дело", злодеям потребовалось всего 50 секунд.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Киевской области, выйти на след подозреваемых удалось благодаря слаженной работе оперативников Белой Церкви и сотрудников уголовной полиции.

По данным стражей порядка, сообщение о преступлении поступило в полицию в 5:40 утра – позвонил случайный прохожий, который заявил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин.

Копы оперативно отреагировали на сообщение и начали неотложные следственно-розыскные действия для установления личности дерзких грабителей.

Анализируя камеры видеонаблюдения, удалось выяснить, что воры на автомобиле Mitsubishi направились в сторону столицы, а позже одного из злоумышленников удалось задержать недалеко от его места жительства – им оказался 43-летний киевлянин, у которого ранее уже были проблемы с законом за аналогичные преступления.

У него были изъяты меховые изделия в качестве вещественных доказательств. Следователями открыто уголовное производство по статье "кража, совершенная с проникновением в жилье или другое помещение", которая грозит лишением свободы на срок до шести лет. Личность возможного соучастника сейчас устанавливает полиция. Следствие продолжается.

Напомним, мы писали, что в Тернопольской области парень угнал автомобиль скорой помощи, чтобы добраться домой. Похищенный транспорт правоохранители отыскали в селе Ивано-Франковской области. Подозреваемым оказался 22-летний житель Прикарпатья.

Кроме этого, на Волыни задержали организованную группу похитителей элитных автомобилей. В частности, злоумышленников подозревают в незаконном завладении в апреле-мае этого года автомобилями Audi Q5 и Тoyota C-HR Hybrid, а также другими машинами премиум-класса на территории Луцка и Волынской области.

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