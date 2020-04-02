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"Охота" на сталкеров: в Чернобыльской зоне поймали 18-летних нелегалов

2 апреля, 11:52

Мила Князьская-Ханова

На парней составили протоколы и передали их в суд

В зоне ЧАЭС правоохранители в очередной раз обнаружили туристов-нарушителей. Так, вблизи отселенного села Терехи поймали двух парней, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты, сообщили в полиции Киевской области.

Как оказалось, двое 18-летних жителей столицы искали экстремального отдыха.

В отношении обоих нарушителей составили административные протоколы по ст 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Материалы дела переданы в Ивановский районный суд для принятые решения.

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Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения полиция и пограничники во время патрулирования близ отселенного села Мартыновичи обнаружила двух нарушителей – 27-летнюю американку из Лос-Анджелеса и 31-летнего киевлянина. Они сталкерами проникли в зону для необычного свидания.

Отметим, за 2019 год Чернобыльскую зону отчуждения посетило рекордное количество визитеров – 124 тысячи человек. На увеличение потока посетителей повлияло много факторов: сериал "Чернобыль", который значительно популяризировал это направление во всем мире, создание дополнительной инфраструктуры, слаженность в работе службы обеспечения посещения зоны отчуждения, меры безопасности на существующих и новых маршрутах.

Между тем, границы 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, поэтому пределы зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются.

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полиция нарушение ЧАЭС сталкеры чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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