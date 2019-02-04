"Охрана поздно нас вызвала": пожар на складе в Киеве тушили больше суток

Охранники склада несколько часов пытались самостоятельно потушить пламя

Фото: ГУ ГСЧС Киева.

"Охрана поздно нас вызвала": пожар на складе в Киеве тушили больше суток Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81e/f92/5c581ef92a8d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81e/f92/5c581ef92a8d4.jpg 2019-02-04T13:17:00+02:00 Происшествия Охранники склада несколько часов пытались самостоятельно потушить пламя

В Киеве произошел сильнейший пожар за последние годы. Возле метро "Лесная" на огромной площади (около 11 тысяч квадратных метров) горели склады. Спасатели тушили огонь больше суток, благо, никто из людей не пострадал. Сайт "Сегодня" узнал подробности ЧП.

В субботу, 2 февраля, в 11:52 поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию.

"Нам слишком поздно поступило сообщение о пожаре. Оказывается, охранники склада несколько часов пытались самостоятельно потушить пламя. Но им это не удалось, и только после этого они обратились к нам. Правила соблюдения пожарной безопасности были нарушены", – рассказывает "Сегодня" руководитель пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Огонь распространялся с огромной силой и напугал жителей Лесного массива.

"Пепел от горящего здания долетал до метро. Все на массиве заволокло черным дымом", – рассказала жительница Лесного массива Ольга Сазоненко.

К вечеру пламя охватило территорию более чем 10 тысяч квадратных метров (это сравнимо по площади с футбольным полем). Спасателям удалось вынести из огня до десятка газовых баллонов и отнести на безопасное расстояние, чтобы не взорвались.

"Тушить пламя было сложно, поскольку горели краска и лаки, строительные материалы. На месте не хватало гидрантов для тушения, нам пришлось тянуть пожарные рукава на очень большое расстояние. На складах не оказалось необходимого противопожарного оборудования. Только поздно вечером нам удалось локализовать пламя, была угроза обвала здания", – рассказали в столичной ГСЧС.

Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаро­тушения на складе была, но по неизвестным причинам она не работала.

"С понедельника будем собираться на совещание и принимать конкретные меры в отношении собственника складов. В прошлом году эти склады уже горели, и мы предупреждали собственника о необходимости исправить всю систему пожаротушения. За год там абсолютно ничего не было сделано. За подобное нужно наказывать", – рассказал "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам ЧС КГГА.

Сами владельцы помещений пожар не комментируют. По версии Ткачука, причина пожара – халатность. Полиция пока не открыла уголовное производство: ждут отчета от пожарных и экспертов о сумме нанесенного ущерба.

Напомним, в конце декабря 2016 года возле метро "Лесная" в "секонде" произошел страшнейший пожар, один человек погиб. Тогда пламя охватило около 1500 кв. м рынка, из-за задымления и угрозы возгорания кабеля даже пришлось перекрыть движение поездов на красной ветке метро.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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