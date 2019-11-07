Охранник убит, двое ранены: что известно о взрыве Mercedes в Киеве

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Поздно вечером в среду, 6 ноября, соцсети всколыхнула новость: в Киеве, на Житомирской трассе, произошел теракт. Как сообщалось на странице dtp.kiev.ua в Facebook, неизвестный мотоциклист бросил взрывчатку на крышу маршрутки. В результате взрыва осколками задело также около пяти машин, которые стояли на светофоре на красный свет.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", - говорилось в сообщении.

По информации на 23:37, на месте работали спасатели, четыре машины скорой помощи и полиция. Был введен оперативный план "Перехват".

В ночь на 7 ноябряв полиции раскрыли подробности взрыва на Житомирской трассе.Как оказалось, изначальная информация была не совсем достоверной: один человек в результате взрыва погиб. Да и целились не в маршрутку, а в легковой автомобиль.

"Было установлено, что к автомобилю, который находился на перекрестке, подъехал мотоциклист, личность которого на данный момент не установлена, после чего прогремел взрыв. Как установлено, в салоне автомобиля находились три человека, двое из которых в тяжелом состоянии госпитализированы. Их личности устанавливаются. Также в автомобиле обнаружен труп еще одного человека. На данный момент в Единый реестр досудебных расследований следственным управлением главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены ведомости по факту умышленного убийства по статье 115 ч.2 ККУ", – сообщил представитель следственного управления полиции Киева.

По его словам, на тот момент проводились следственно-оперативные действия, которые были направлены на установление всех обстоятельств преступления. В частности, взрывотехники осматривали место происшествия и автомобиль. Ряд криминалистических экспертиз, в том числе и взрывотехническая, позволит определить, какое именно взрывное устройство использовалось.

"На данный момент введена в действие специальная полицейская операция, принимаются необходимые меры по установлению личности преступника", – заявили в полиции.

Уже в два часа ночи неофициально было названо имя пострадавшего.Как сообщил "Киев оперативный", во взорванном автомобиле Mercedes-Benz S600 государственный номер AA0070MI находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.

"Из источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании. Погиб его охранник", - сказано в сообщении.

Согласно информации СМИ, 40-летнему копу из полиции управления охраны по физической безопасности в городе Киеве (это бывший "Титан") взрывной волной оторвало голову. 57-летний предприниматель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки.

Кроме того, в сети было опубликовано видео момента взрыва автомобиля на трассе в Киеве. В самом начале записи с видеорегистратора, размещенной на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, слышен сильный взрыв и виден огонь, вызванный взрывом.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, на улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram