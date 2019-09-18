"Он в неадекватном состоянии": появились новые детали о террористе на мосту в Киеве

Подозреваемый на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Был телефонный разговор с ним. Он в неадекватном состоянии – то ли под воздействием наркотиков, то ли акоголя. Больше информации никакой нет", – отметил Кличко.

По словам мэра Киева, ему не известно о том, выдвигал ли подозреваемый какие-то требования.

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"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту метро.

В июне этого года у него было воинское звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

В свою очередь издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на свои источники, что подозреваемый в июне этого года имел воинское звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал подозреваемого Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней. На данный момент мужчина был уволен из воинской части.

По одному крымскому адресу с Алексеем была прописана Елена Белько. Ее отчество и дата рождения полностью совпадают с данным столичного "минера". По данным открытых источников, такая женщина была секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова.

Напомним, сегодня на "красной" ветке метро в Киеве были закрыты несколько станций, проезд по мосту Метро ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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