Опасная плитка: в центре Киева автомобиль пострадал от куска бетона

В центре Киева, на улице Антоновича, произошло необычное ЧП. С фасада здания упал кусок плитки, который угодил прямо в ветровое стекло синего Renault с житомирскими номерами, который стоял на проезжей части. Как рассказал нам водитель, пожилой мужчина, он порядочно испугался, когда кусок плитки упал на стекло его авто.

"Теперь стекло в машине разбито – вон какая пошла трещина, а кусок плитки отлетел в сторону. Даже не знаю, как этот кусок попал на дорогу. Может строители выбросили в окно? Я вызвал на место полицию, но пока правоохранители не приехали. Даже страшно себе представить последствия, если бы этот кусок попал кому-то из прохожих в голову", – рассказал нам водитель.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации нам пояснили, что в таких случаях на место нужно вызывать полицию.

"Информация о повреждении автомобиля на улице Антоновича нам не поступала. В таких случаях нужно вызывать на место сотрудников полиции. Они должны выехать на место и разобраться в ситуации – ведь пострадало чье-то имущество. Ответственность за техническое состояние жилого дома несет его балансодержатель. Собственники здания должны регулярно осматривать дом и убирать все опасные части, которые могу упасть на тротуар или проезжую часть", – рассказал нам Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

К слову, во многих домах по улице Антоновича делают ремонты, о чем свидетельствуют мешки со строительным мусором и стройматериалы возле арок и парадных. И пешеходам нужно быть предельно осторожными, чтобы и им на голову не упала плитка или кусок бетона.

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В полиции Голосеевского района нам рассказали, заявление от пострадавшего поступило в полицию. Все обстоятельства ЧП будут выяснять участковые инспектора – упала ли плитка с фасада, или кто-то сбросил ее умышленно, поскольку речь идет о порче имущества. Также будет установлен балансодержатель.

Напомним, в ноябре 2019-го на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала ожидающего пассажира, разбив ему голову.

А в конце февраля с Дегтяревского путепровода отвалился кусок бетона и повредил автомобиль Suzuki , который как раз под ним проезжал по улице Елены Телиги. Камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля. Благо во время ЧП никто из людей не пострадал.

Также сообщалось, что на Осокорках осыпается путепровод и кусок бетона упал на машину.

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