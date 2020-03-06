Опасные игры: подробности отравления антисептиком в столичной школе

Как антисептик попал в школу, сейчас выясняется

Стали известны подробности отравления школьников антисептиком в столичной школе №159, которое произошло вчера днем в Соломенском районе.

"На данный момент состояние детей, которые надышались спиртосодержащими веществами, нормализировалось. Изначально в классе стало плохо восьми ученикам. В больницу хотели транспортировать шестерых, но впоследствии в Охматдет отвезли двоих. После осмотра врачей уже вчера вечером они были дома. Как антисептик попал в школу, сейчас выясняется – кто-то принес в школу большую банку. Увы, такие бытовые отравления иногда происходят в учебных заведениях. Часто дети распиливают в школах перцовые газовые баллончики", – рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

Ранее в школе города Сквира близ Белой Церкви неизвестный распылил слезоточивый газ, пострадали 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Также новости "Сегодня" писали, что в черниговской школе № 21 распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако девять учеников попали в больницу.

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