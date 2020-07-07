Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)

Неадекватный мужчина был без маски и разговаривал по телефону, будучи за рулем

В Киеве патрульные остановили автобус, за рулем которого оказался водитель в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, мужчина возил пассажиров, не надевая маску и разговаривая за рулем по телефону, рассказали в Патрульной полиции Киева.

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Горе-водителя за рулем большого желтого "ЛАЗа" заметили копы из экипажа патрульных отдела безопасности дорожного движения. Инспекторы остановили автобус, а при общении обнаружили у водителя явные признаки наркотического опьянения.

По требованию патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения 33-летний водитель отказался в присутствии свидетелей.

Инспекторы составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. О происшествии сообщили директору автопарка. Для продолжения движения автобуса по маршруту на место прибыл коллега водителя.

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Ранее в столице патрульные остановили водителя маршрутки за нарушение ПДД. Как выяснилось, мужчина оказался лишенным права управления транспортом за пьяную езду.

А еще в Киеве водитель троллейбуса вытолкала из салона пассажира за то, что тот обратил внимание, что она находится за рулем без маски.

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