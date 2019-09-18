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Опубликовано фото задержанного террориста на мосту в Киеве

18 сентября, 20:23

Фото с места задержание опубликовал Арсен Аваков

Подозреваемого на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

ЖурналисткаИрина Ромалийская опубликовала фото подозреваемого, когда он приходил сдавать взрывчатку и патроны.

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Министр МВД Арсен Аваков опубликовал фото с места задержания подозреваемого, который угрожал взорвать мост метро в Киеве.

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Как ранее сообщалось, в комментарии журналистам глава Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что во время задержания подозреваемого спецназ КОРД не открывал огонь, а применил силовой захват.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту метро.

Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее СМИ сообщили о том, что личность подозреваемого установлена. 

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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министр метро спецназ мост метро захват подозреваемый КОРД Андрей Крищенко

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