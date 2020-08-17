Опубликовано видео поджога автомобиля журналистов под Киевом

Вечером 17 августа в сети появилось видео, как накануне ночью подожгли автомобиль программы "Схемы". Ролик выложило в своем YouTube-канале "Радио Свобода".

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Издание уточняет, что журналисты "Схем" собрали видео из близлежащих камер наблюдения, а также от свидетелей инцидента – в результате обнаружили то, на котором зафиксирован момент поджога.

На выложенном видео видно, как за несколько секунд до пожара к автомобилю подходит человек, через какое-то время авто загорается, а неизвестный убегает.

Напомним, в Броварах (Киевская область) в ночь на 17 августа сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы". По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, что инцидент произошел после полуночи, а машина восстановлению не подлежит.

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На поджог автомобиля журналистов-расследователей успел отреагировать президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что полиция быстро найдет преступников и напомнил, что в декабре 2014 года недалеко от дворца "Украина" неизвестные сожгли и его автомобиль – тогда полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

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