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Организатора стрельбы в Броварах суд отправил за решетку

4 июня, 00:45

Елена Вус Елена Вус

Всего в среду мера пресечения избрана еще 11 задержанным участникам перестрелки в Броварах

В среду, 3 июня, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения еще 11 задержанным участникам перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Так, по состоянию на 19:00 столичный суд избрал меру пресечения четырем лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному фигуранту перестрелки – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тысяч 300 гривень, еще одному – круглосуточный домашний арест.

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По состоянию на 21:00 суд избрал меру пресечения еще 4 лицам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

По состоянию на 21:30 еще одному подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тыс. гривень.

Кроме того, стало известно, что 2 июня во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.

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В настоящее время всем задержанным мужчинам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах Киевской области десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. После этого замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников произошедшего, а спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская допустила, что столько же человек и может быть в итоге задержано.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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суд подозреваемые стрельба бровары мера пресечения

Источник: Сегодня

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