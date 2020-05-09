От коронавируса в доме престарелых в Зазимье умерли трое пенсионеров

Источником инфекции стал один из посетителей пансионата

Полиция Киевской области объявила о подозрении директору дома престарелых, где от COVID-19 умерли трое пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции в области.

Так, уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

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"В полицию Киевской области поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье", – говорится в сообщении.

Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники Броварского отдела полиции.

Было установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер к изоляции больных.

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Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигались по территории села без средств индивидуальной защиты (масок).

Кроме того, к ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений COVID-19 заболели больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, директору грозит наказание до восьми лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

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