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От машины осталась груда металла. В Киевской области в ДТП погибли два человека (фото)

2 октября, 10:26

Спасатели "вырезали" погибших из искореженного автомобиля

Два человека погибли в результате ДТП в Яготине Киевской области во вторник, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"Первого октября в 11: 50 в оперативно-диспетчерскую службу Яготина поступило сообщение о том, что в г. Яготин на улице Лысенко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей "ВАЗ" и "УАЗ", – говорится в сообщении.

На месте спасатели выяснили, что в результате аварии а машине "ВАЗ" были зажаты два человека, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

Спасатели с помощью инструмента деблокировали погибших из искореженного авто.

Ранее новости "Сегодня" писали, что недалеко от Национального авиационного университета произошла авария при участии Honda и Hyundai.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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Киев ДТП яготин

Источник: Сегодня

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