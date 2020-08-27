"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в Киеве

Стали известны новые подробности резонансного ДТП на Зоологической в Киеве, в котором серьезно пострадали три студентки. Их сайту "Сегодня" рассказал отец одной из пострадавших Николай Гуй.

"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" – рассказал Николай, ссылаясь на слова очевидцев ДТП.

По его словам, сокурсники его дочери решили помочь ей и уже сдали для девушки кровь. Кроме того, пострадавшую проведал представитель военно-медицинской академии, куда она недавно поступила. Он заверил, что руководство посодействует тому, чтобы девушка ее закончила и стала медиком.

"Около двух часов тому назад мы вышли из палаты дочери. Она была очень рада нашему приходу. Мы ее подбодрили, ведь ее еще раз прооперировали. Психологическое состояние можно назвать удовлетворительным", – добавил Николай.

Кроме того, он отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не выходил на связь.

Мама еще одной пострадавшей, Людмила, рассказала нам, что состояние ее дочери остается тяжелым.

"У нее ампутировали левую ногу. Психологическое состояние вроде бы нормальное. Дочь постоянно поддерживают в том числе и те люди, которые когда-то остались без ноги. Например, была в гостях беременная женщина, которая убедила ее в том, что жизнь продолжается. Пострадавших девушек проведывают настолько часто, что у них нет времени оставаться наедине. Мы благодарны медикам, которые спасли жизни нашим девочкам", – рассказала нам Людмила.

Напомним, водителя автомобиля, который сбил девушек, по решению Шевченковского суда столицы арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Правоохранители открыли и расследуют уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Также, по их данным, в момент совершения аварии водитель был пьян. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что девушки были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Подробности – в сюжете.

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