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Отказалась от предложения провести домой: в Киеве мужчина с ножом напал на девушку

7 сентября, 14:36

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Девушку госпитализировали с ранениями грудной клетки и живота

В Киеве молодая девушка стала жертвой нападения из-за отказа от предложения провести ее домой. Подробности жуткого инцидента рассказали в столичной полиции.

По данным копов, все произошло на бульваре Кольцова. Пострадавшая рассказала, что тогда она возвращалась домой. Внезапно к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести ее домой. Девушка отказала незнакомцу, а тот в ответ достал из кармана нож и несколько раз ударил ним в грудь и живот пострадавшей.

В итоге – 26-летння девушка с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки и живота попала в больницу. Мужчину, который напал на нее, уже задержали.

"Отрабатывая собранную информацию оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Теперь мужчине грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, недавно в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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Киев нож полиция мужчина девушка нападение
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