Открыл газ и ушел: в Киеве мужчина пытался взорвать жилой дом

В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" школу на улице Семашко и пытался взорвать жилой дом на улице Академика Доброхотова.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

По данным правоохранителей, к ним обратился неизвестный и сообщил, что якобы заложил взрывчатку в здании школы. После проверки территории общеобразовательного учреждения выяснилось, что сообщение было ложным.

Копы начали устанавливать личность абонента, который сообщил о минировании, но получили новую информацию – после звонка о взрывчатке в школе мужчина дома на улице Академика Доброхотова открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом.

"В доме на улице Доброхотова, где проживает правонарушитель, работники ГСЧС и газовой службы отключили газ и совместно с полицейскими провели эвакуацию жителей подъезда. Оперативные работники в течение нескольких часов вели поиски злоумышленника, а когда разыскали, задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем", - говорится в сообщении.

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Начато уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Неоконченный покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили задержанному о подозрении и готовят ходатайство в суд для принятия решения о его принудительном лечении.

Ранее в Киеве разоблачили женщину в рассылке ложных сообщений о минировании. Фигурантка сообщала о минировании объектов по всей Украине с помощью электронной почты с использованием средств анонимизации.

Новости "Сегодня" также сообщали о взрыве газа в жилом доме на улице Саломеи Крушельницкой, в результате которого погибли пять человек.

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