Взрыв гнева: в Киеве группа мужчин с палками атаковала машину и избила водителя (видео)

В Днепровском районе Киева группа мужчин с палками напала на мужчину, который сидел в припаркованном автомобиле. Очевидцы сняли соответствующее видео, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

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Инцидент произошел на Воскресенке. На записи видно, как около 10 неизвестных бьют палками автомобиль Chevrolet. Несколько злоумышленников открыли переднюю дверь автомобиля, где сидел водитель, и несколько раз ударили его его ногами.

После этого группа нарушителей убежала. Причины конфликта на данное время неизвестны.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножницами и попытался напасть на патрульных.

Кроме того, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

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