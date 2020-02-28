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Паника с обвалом моста: в "Киевавтодоре" пояснили, что происходит на проспекте Бажана

28 февраля, 13:52

Александр Марущак, Наталья Руда

По данным дорожников, под путепроводом проводятся плановые противоаварийные работы

В социальных сетях киевляне активно обсуждают новость, что с путепровода возле станции метро "Харьковская" обрушилась часть бетонной облицовки. Обвал якобы произошел под мостом по направлению Борисполя, на проспекте Бажана, где всегда проезжает очень много авто.

Впрочем, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" нас заверили, что никакого обвала не было.

"Под путепроводом, возле станции метро "Харьковская", на проспекте Бажана, проводятся плановые противоаварийные работы, которые продолжаются там уже месяц. Специалисты сбивают аварийные части бетонной облицовки. Металлические конструкции путепровода обрабатывают специальным материалом, который предотвращает коррозию металла. Работы на объекте ведутся круглосуточно. Никакого обрушения не было", – пояснили ситуацию в "Киевавтодоре".

Там добавляют, что такие же работы сейчас выполняют сотрудники коммунальной корпорации на нескольких путепроводах в городе.

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Напомним, в начале августа 2019 года произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом.

Также начал осыпаться путепровод над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки".

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Киев мост проспект Бажана

Источник: Сегодня

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