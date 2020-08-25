"Папа работает в полиции": в Киевской области за рулем авто заметили 12-летнего ребенка (видео)

В селе Лебедевка Киевской области мужчина снял на видео 12-летнего подростка, который ехал за рулем Daewoo с двумя детьми в салоне.

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Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

По словам мужчины, он участвовал в веломарафоне и остановился в Лебедевке, чтобы перекусить. Позднее он обратил внимание на машину, подъехавшую к заведению, за рулем которой находился 12-летний подросток, а в салоне были еще двое детей. К машине в итоге подошли остальные подростки, а велосипедист пытался выяснить, где находятся родители водителя.

"Я подошел и спросил, что к чему, на что он пофигистично начал отвечать и, конечно, начал уезжать от меня. Было много его друзей, которые сказали, что его отец работает в полиции и он следователь, а парень часто катает так на автомобиле. Я позвонил на 102, на что сказали отправят наряд, но на этом все и закончилось", – приводятся в паблике слова очевидца.

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Видео: Kyiv Operative

Напомним, в Запорожье 15-летний парень на легковушке столкнулся с другим авто. В результате транспортной аварии погиб 14-летний парень, еще четверо несовершеннолетних получили травмы.

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Также недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля. Парень с друзьями сам приехал на заправку. Видео наделало шума в Интернете, ведь на вид водителю лет 12, не больше.

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