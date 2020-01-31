Паркинг вместо бассейна: бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение

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Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы. Речь идет о деле по строительству в столице многоуровневого паркинга вместо бассейна для детей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2002 году Киеврада передала земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации этого проекта.

Предприятие выстроило коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году строительство было прекращено из-за отсутствия средств. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Согласно этому договору, ООО и застройщик обязывались вместе довести проект до конца.

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Однако в июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

"В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест", - уточнили в НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

При этом гендиректор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого по другому коррупционному делу.

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