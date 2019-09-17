Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

Парни в камуфляже устроили драку на столичных Позняках: видео

17 сентября, 08:59

О причинах конфликта пока что не сообщается

Несколько молодых людей, одетых в камуфляжную форму, устроили драку близ станции метро "Позняки" вечером 16 сентября. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Конфликт возле станции метро "Позняки" с мужчинами в камуфляжной форме перерос в драку. Причины этого конфликта пока неизвестны", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео инцидента.

Реклама

Ранее в Киеве участники аварии на Бориспольском шоссе устроили драку прямо на дороге после ДТП.

Кроме того, в Облонском районе столицы 11 сентября произошел конфликт полиции с местными жителями. В Пуще-Водице на берегу озера проводился демонтаж беседок для пикников. В патрульной полиции нам сообщили, что собственники беседок были недовольны такими решением и демонтажем и попытались помешать сносить беседки. Люди, которые проводили демонтаж, вызвали полицию. При этом, судя по видео в социальных сетях, во время конфликта пострадали люди. На место выезжали сотрудники ТОР – тактико-оперативного реагирования. Вероятно, что причиной конфликта стал "передел" между старыми и новыми хозяевами.

Видео: Киев Оперативный

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев драка позняки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)Происшествия
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия
В Киеве избили спецназовца за просьбу не шуметь: полицейский ранил нападавшего
В Киеве избили спецназовца за просьбу не шуметь: полицейский ранил нападавшегоПроисшествия
Страшное ДТП под Киевом: погибли три человека
Страшное ДТП под Киевом: погибли три человекаПроисшествия

Новости партнеров

Loading...