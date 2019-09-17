Парни в камуфляже устроили драку на столичных Позняках: видео

О причинах конфликта пока что не сообщается

Несколько молодых людей, одетых в камуфляжную форму, устроили драку близ станции метро "Позняки" вечером 16 сентября. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Конфликт возле станции метро "Позняки" с мужчинами в камуфляжной форме перерос в драку. Причины этого конфликта пока неизвестны", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео инцидента.

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Ранее в Киеве участники аварии на Бориспольском шоссе устроили драку прямо на дороге после ДТП.

Кроме того, в Облонском районе столицы 11 сентября произошел конфликт полиции с местными жителями. В Пуще-Водице на берегу озера проводился демонтаж беседок для пикников. В патрульной полиции нам сообщили, что собственники беседок были недовольны такими решением и демонтажем и попытались помешать сносить беседки. Люди, которые проводили демонтаж, вызвали полицию. При этом, судя по видео в социальных сетях, во время конфликта пострадали люди. На место выезжали сотрудники ТОР – тактико-оперативного реагирования. Вероятно, что причиной конфликта стал "передел" между старыми и новыми хозяевами.

Видео: Киев Оперативный

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