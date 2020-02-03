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Пассажиры столичной маршрутки поймали карманника

3 февраля, 12:59

Злоумышленника передали полиции

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве в маршрутке №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) поймали карманника, который пытался вытащить кошелек у пассажира. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Карманника уже передали сотрудникам полиции.

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"Недочеловек решил вытащить у одного из пассажиров 401-маршрутки кошелек. К счастью, это увидела девушка, которая стояла рядом, а прохожие помогли задержать до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Киев кража карманники воры карманник

Источник: Сегодня

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