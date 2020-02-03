Пассажиры столичной маршрутки поймали карманника

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве в маршрутке №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) поймали карманника, который пытался вытащить кошелек у пассажира. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Карманника уже передали сотрудникам полиции.

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"Недочеловек решил вытащить у одного из пассажиров 401-маршрутки кошелек. К счастью, это увидела девушка, которая стояла рядом, а прохожие помогли задержать до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

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